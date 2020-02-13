Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Bağcılar'da binanın üçüncü katından düşen epilepsi hastası çocuk ağır yaralandı.

Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Bağcılar'da binanın üçüncü katından düşen epilepsi hastası çocuk ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi 913.Sokak'ta bulunan bir binanın üçüncü katındaki ismi öğrenilmeyen epilepsi hastası çocuk düştü. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Çocuğunun düştüğünü fark eden annesi ile komşular yardıma koştu.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Sancaktepe, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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