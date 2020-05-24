Üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

Üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk Ankara'ya sevk edildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Suriyeli çocuk, Ankara'ya sevk edildi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Suriyeli çocuk, Ankara'ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre; Suriye'deki olaylar sonrasında Tokat'ın Reşadiye ilçesine yerleşen Visam Elramadan ve Rim çiftinin 2 çocuğundan 4 yaşındaki kızları Meys Elramada tahlisiz bir kaza yaşadı. Annesi mutfakta iken açık olan penceren dışarıyı izleyen çocuk, 3. kattan dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşen Elramada sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Başında ve ayaklarında 8 kırık olduğu tespit edilen minik kız çocuğunun ameliyat edilmesi için hastane arayışına başlandı. Yaklaşık 5 gündür hastanede tedavisi devam eden Elramada, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Elramada'nın Ankara'da yapılacak olan ameliyatlarının ardından sağlığına kavuşması bekleniyor. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:59 Kaynak: İHA
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