Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası - Son Dakika

Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası

Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası Genç kadının ailesi olaya intihar süsü verildiğini iddia ediyor Gaziantep'te, geçtiğimiz haftalarda evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak Özahi'nin ailesi, Gaziantep Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak olayın...

Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası

Genç kadının ailesi olaya intihar süsü verildiğini iddia ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te, geçtiğimiz haftalarda evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak Özahi'nin ailesi, Gaziantep Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak olayın bir cinayet olduğunu ve intihar süsü verilmeye çalışıldığını iddia etti.

Olay, 3 Eylül 2020 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk annesi Sezay Koçak Özahi, bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından intihar şüphesi üzerinde durulurken, talihsiz kadının ailesi ve yakınları olayın şüpheli olduğunu vurguladı. Olay günü şüpheli durumların yaşandığını vurgulayan Sezay'ın ailesi, Gaziantep Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden kadının kardeşleri, olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını ama olayın cinayet olduğunu ve Sezay Koçak Özahi'nin kocası A.Ö. tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Aileden basın açıklaması

Adliye önünde açıklamalarda bulunan hayatını kaybeden kadının kardeşi Aynur Koçak, "Bugün burada geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasında olduğu erkek Ali Özahi ile tartışırken balkondan düşerek şüpheli şekilde ölen Sezay Koçak için adalet talebimizi yükseltmek üzere toplandık. Bir kadın cinayetinin daha üstü intihar denilerek kapatılmasın diye Gaziantep Adliyesi önündeyiz. Ellerimizi birbirine kenetliyor ve kadın kadını dinler, kadın kadını anlar ve kadın kadını savunur diyerek adımımızı atıyoruz. Öncelikle Sezay için gerçek adaleti sağlayıp, şüpheli ölümünü aydınlatacağız. Hemen ardından kadın mücadelesi için Gaziantep'in etrafını kuşatıp derin bir nefes alacağız. Sezay ve tüm kadınlar için adaletin sağlanması adına taleplerimizi sıralıyoruz. Olay günü şüpheli olan Ali Özahi derhal tutuklanmalıdır. Kadın cinayetlerinin münferit olduğuna dair açıklamalar son bulmalıdır. Gaziantep'te kadın cinayetlerini önlemek adına kadın örgütlerinden görüş alınarak acil önlem planı hazırlanmalıdır. Bugünden baylaşarak taleplerimizin gerçeklemesi, Sezay için adaletin sağlanması için davanın takipçisi olacağız. Sezay için, adalet için, eşit ve özgür yaşamak için kadınlar savunmaya" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması öncesinde ve sonrasında Sezay Koçak Özahi'nin annesi feryat ederek, adaletin yerini bulmasını istedi.

Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası

Gaziantep, Cinayet, İntihar, Koçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası - Son Dakika

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