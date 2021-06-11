ÜÇÜNCÜ KATTAN ÜSTÜNE KANEPE DÜŞÜYORDU... KADININ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden eski kanepeyi atan kişi faciaya neden oluyordu. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay çarşamba günü Valide-i Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 3. katında oturan Mesut Duran evine yeni kanepe alınca eskisini pencereden attı. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ev sahibi Mesut Duran, "Yeni kanepe almıştım. Baktım aşağıda kimse yok. Ben de aşağıya atıyım dedim. Aşağıya attığım sırada binadan alt komşu çıktı. Az daha üzerine geliyordu. Çok korktu tabi. Ben de şok geçirdim, bir anda çıkınca. Kanepeyi kağıt toplayan çocuk aldı götürdü. Verilmiş sadakam varmış. Üzerine de gelebilirdi. Günahsız bir insan ölüyordu." diye konuştu

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kanepenin yere düştüğü sırada binadan bir kadın çıkıyor. Kadın yukarı baktıktan sonra yoluna devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERA

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-Kanepenin düşmesi

-Kadının binadan çıkması

Kadının yukarı bakıp yoluna devam etmesi

-Kanepeyi bir kağıt toplayıcının alıp gitmesi

AKTÜEL

-Kanepeyi atan kişi ile röp

-Olayı anlatması

-Dairenin camından görüntü

-Binanın girişinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler