Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hoca hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hoca hayata gözlerini yumdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu, İstanbul'daki tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hoca hayata gözlerini yumdu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu, İstanbul'daki tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından Ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu'na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak bu yıl 18 Nisan'da rutin kontrollerine gittiğinde tekrar hastalığının nüksettiğini öğrendi. Doğum gününden 1 gün önce hastalığının nüksettiğini öğrenen Şebnem Köseoğlu, tekrar İstanbul'daki hastanede tedaviye alındı. Burada tedavisi süren Köseoğlu, bir hafta önce durumu ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Köseoğlu, bu akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Lösemiyle savaşan ve sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Köseoğlu'nun cenazesi Çarşamba günü memleketi Alanya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

"İLİK NAKLİ HER ZAMAN YÜZDE YÜZ ÇÖZÜM OLMUYORMUŞ"

Hastalığa savaş açan, sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilenen Şebnem Köseoğlu, hastalığı üçüncü kez nüksettikten sonra yaptığı paylaşımda, "Harika haberler vermek isterdim ama maalesef dünden beri bir takım tahliller falan sonucu tekrar nüks haberiyle karşı karşıyayız. İlik nakli her zaman yüzde yüz çözüm olmuyormuş. Yakın bir arkadaşımın deyimiyle yenilen pehlivan güreşe doymadı. Gerçekten çok üzgünüm bu defa, yorgunum. Her şey bu kadar iyiye giderken şok etkisi bende. Biliyorum arkam çok kalabalık, çok güçlüyüz; ama bu sefer çok hazırlıksız yakalandım. Normalde dün Alanya'ya dönüyordum. Her şeyini bangır bangır yaşayan ben, hayatımda ilk kez nazar değmesin diye bir şeyi çok da dillendirmemiştim. Aslında nakilden önceden beri doktorumla anlaşmam bu şekildeydi" demişti.

"ŞİMDİ GELEN NÜKS HABERİYLE DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Bir gün sonra doğum günün olduğunu belirten Köseoğlu, şu ifadelere yer vermişti: "15 Nisan'da Alanya'ya gidecek, 16 Nisan'da okulda doğum günüme gün sayan ekranın önünde fotoğraf çektirecek, 17 Nisan'ı doğum günümü Alanya'da geçirecektim. Sonra dönmem gerekirse dönerim dedim, ama temelli Alanya gidiş iznim çıkmıştı. Sosyalleşmek yine yasak olacaktı, ama olsun. Ben yine planlar yaparken, hayat dalga geçti, korona çıktı ve olmadı zannediyordum, ama onun yerine nüks çıktı karşıma. Evet dünyayı sarsan bir problem var biliyorum şımarıkça olacak ama her zaman mutlu olan ben, ilk kez üzülmüştüm. Hep bugünü hayal ederek bunca zaman direnmiştim. Allah'ıma milyonlarca şükür. Tedavim iyi gidiyordu, her şey yolundaydı. Bu şartlarda mızmızlanmam biraz nankörceydi biliyorum. Şimdi gelen nüks haberiyle dünyam başıma yıkıldı ama neyse ki dünyamı güzelleştiren insanlar var. Bazen ufacık bir sözünüz, farkında olmadığınız sıradan bir hareketiniz, dünyama gökkuşağı etkisi yapıyor. Böylece her şey katlanılır hale geliyor. Size dualarınıza, güzel enerjilerinize, mesajlarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacım var bu sefer. Benim gibi gökkuşağına ihtiyacı olan savaşçıların da gökyüzünü renklendirmek için, hem de yaklaşan doğum günümde beni mutlu etmek için siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Linke tıklayarak, minik minicik de olsa bir katkıda bulunursanız, gerçekte buluşamasak da iyilikte buluşmuş oluruz. Hepinizin desteklerini bekliyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.

SON PAYLAŞIMI: "REAKSİYONLARIM ARTIK VÜCUDUMU, BEDENİMİ, ORGANLARIMI BAYAĞI SARDI, SARSTI."

Köseoğlu son sosyal medaya paylaşımında durumuyla ilgili son paylaşımında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Uzun zamandır zor bir tedavi geçiyorum. Reaksiyonlarım artık vücudumu, bedenimi, organlarımı bayağı sardı, sarstı. Elden ayaktan düştüğüm sandalyeyle yaşayıp lavaboya zor gittiğim evreler de var sapasağlam olduğum evreler oluyor.. Ciğer toplarını boomerang oyuncak yaparken, şimdi zorlanıyoruz ciğerlerimle ama düzeltiyoruz. Tırnaklarım dökülmeye başladı mesela. Gerçekten çok ağır şeyler geliyor ve geçiyor. Karaciğer sıkıntılarım ve sarılığım oldukça sıkıntılı durumda. Ama en çok da onu bekliyoruz ? Kanımın toplanıp fotoferez ile bana ilaçlanıp bana geri verildiği tedavim de diğerleri gibi olmasi gerektiği şekilde ileriliyor. Ağrı bandim yanımda yapışık. Ama her ihtiyacımda doktorlarım, hemşirelerim, porterlarım, özetle sağlık personelimin tamamı, hatta neredeyse sağlık personeli kadar uzmanlaşmış ailem 7/ 24 elimi bırakmıyor. Gözlerimin sağlığı için gözlüklerimi de çıkaramıyorum fotolarda görüyorsunuz ciğer makinem ile birlikte. Pembe giyince sarılığım iyice ortaya çıktı ?. Ama Meltem Köseoğlu bomba patlattı. Tam bir Simpson olduğumu keşfetti canim @meltemmkoseoglu . 3 4 gündür bakıp bakıp kahkaha atıyoruz ailece fotoğrafa. Bence siz de atmalısınız sürekli. Özetle başımıza ne gelir, ne gider bilemediğimiz bir süreçteyiz. Ama biz ailece renklendirmeye çalışıyoruz her şeyi. Ama dualarınıza, göndereceğiniz gök kuşağı renklerine hep ihtiyacım var: ) sürprizli hediyelere de hiç hayır demem biliyorsunuz. En başından dediğim gibi, en ufak ah vah diyen, beni silebilir. Siz bana hep güzel pembe dileklerinizi gönderin. Diğerleri hadi cuf cuf. Sakın ailemi aramayın, darlamayın. Sadece güzel, keyifli şeyler konuşabilirsiniz."

BİRÇOK TANINMIŞ İSİM DESTEK VERMİŞTİ

Tedavi sürecinde Şebnem Köseoğlu'na hemşehrilerinin yanı sıra aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel gibi birçok tanınmış isim destek vermişti.

(İHA)

Öğretim Görevlisi, İstanbul, Alanya, Doğum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 01:27 - Kaynak: İHA

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