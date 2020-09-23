Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından da ilgi görüyor - Son Dakika

Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından da ilgi görüyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dede ile babalarından miras olarak kalan gulet imalatını devam ettiren üçüncü kuşak ustalar, evlerinin önünde ve tarlalarda inşa ettikleri tekneleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra ABD, İsrail, Rusya, Hırvatistan başta olmak üzere dünyanın dört bir...

Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından da ilgi görüyor, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dede ile babalarından miras olarak kalan gulet imalatını devam ettiren üçüncü kuşak ustalar, evlerinin önünde ve tarlalarda inşa ettikleri tekneleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra ABD, İsrail, Rusya, Hırvatistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki, kış nüfusu 2 bin 700 olan dünyaca ünlü turistik Bozburun Mahallesi, ahşap tekne üretiminin merkezi olarak dikkat çekiyor. Bir çok evin önünde, park etmiş otomobil gibi tekneleri görmenin mümkün olduğu mahallede, 20 aile bu işten geçimini sağlıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında süngercilik, daha sonra balıkçılıkla geçinen yöre halkının tarafından 60 yıldır, evlerinin önündeki bahçe ve tarlalarda sipariş üzerine üretilen büyüklükleri 4 ile 37 metre arasında değişen motor ve yelken donanımlı ahşap teknelerin yapımı uzunluk ve özelliğine göre 6 ile 24 ay arasında sürüyor.Yapılan tekneler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra ABD, İsrail, Rusya, Hırvatistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. 'Karayip Korsanları' filminde canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow karakteriyle hafızalarda yer eden Johnny Depp'in 2007 yılında Türkiye'den satın aldığı 'Anatolia' isimli teknesini yeniletmesiyle adı iyice duyulan Bozburun Mahallesi'nde artık tekne imalatını üçüncü kuşak ustalar sürdürüyor. Dünyaca ünlü film yıldızı Depp'in çevresindeki dostlarına bahsetmesiyle film yıldızı ABD'li Richard Tiffany Gere'nin de sonraki yıllarda teknesini Bozburun'da yenilemesiyle mahalle daha da popüler oldu.'TARLADA YAPILAN AHŞAP TEKNELERİMİZ DÜNYACA ÜNLÜDÜR'Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç, "Şu an mahallemizde 20 aile ahşap tekne yapıyor. Bu aileler yaklaşık 60 yıldır kendi ve tarlarında ahşap gulet yaparlar. Burada yapılan ahşap tekneler dünyaca ünlüdür. Eskiden 40 aile tekne yapıyordu şimdi bu yarıya indi. Tekne yapımı mahallemizde dededen ve babadan kalma mirastır. Şu an yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından talep yok ama yurt içine mahallemizden ciddi tekne gönderiliyor" dedi.Babasının yanında küçük yaşlarda aldığı eğitimle 15 yıldır tarlasında ahşap tekne imalatı yapan Metin Tatar (28), da, "Tarlamızda ailemle birlikte 11 ile 37 metre arasında değişen gulet tekneler yapıyoruz. Ahşap teknelerin yanı sıra iç mobilyalarını da yapıyoruz" dedi. İstanbul'dan gelen yazlıkçılardan Orkun Çevkir de bahçesindeki teknen yeni yapıldığını belirtip, "Burada her evin önünde bir tekne görürsünüz" dedi.

Tekne yaptıran Çetin Efe de "Bozburun'da tarlalarda tekne yapımı görürsünüz. 50-60 yıldır bu böyledir" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından da ilgi görüyor - Son Dakika

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