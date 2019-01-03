Son Dakika Haberleri: Üçüncü Önder Kültür Sanat Ödülleri

Üçüncü Önder Kültür Sanat Ödülleri

1 saat önce

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlendiği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri Töreni, 8 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Üçüncü Önder Kültür Sanat Ödülleri, System.String[]
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlendiği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri Töreni, 8 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2016'da Celaleddin Ökten Ödülleri olarak başlayan ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri, aralarında geleneksel sanat, edebiyat, müzik ve sinemanın da bulunduğu 11 ayrı dalda 13 kişi ve kuruma verilecek.

Müzisyen Halil Necipoğlu, şair-yazar İbrahim Tenekeci, sanat tarihçisi Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, karikatürist Yusuf Kot, TV programcısı Betül Soysal Bozdoğan, senarist Oktay Berber ve şair-yazar Emel Özkan'ın seçici kurulunda yer aldığı organizasyonda bu yıl ödül kategorisine fikriyatın da eklenmesi kararlaştırıldı.

Ödül töreni 8 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Edebiyat, Güncel
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