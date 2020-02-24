Üçüncü sondaj gemisi göreve hazırlanıyor - Son Dakika
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Üçüncü sondaj gemisi göreve hazırlanıyor

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, üçüncü sondaj gemisinin faaliyetlerine bu yılın ikinci yarısı itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Üçüncü sondaj gemisi göreve hazırlanıyor, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, üçüncü sondaj gemisinin faaliyetlerine bu yılın ikinci yarısı itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Bayraktar, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal gazda önemli ve sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin sisteme gaz verme ve depolama kapasitesinin büyük ölçüde arttığını dile getiren Bayraktar, "Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde dünyanın en önemli destinasyonlarından biri oldu. Dünyada uzun dönemli, al ya da öde yükümlülüğü olan kontratların yerine daha esnek ve rekabetçi fiyatları gördüğümüz iyi bir döneme geçiyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, bu dönemden istifade edebilmek için altyapı yatırımlarına devam edileceğini ve gaz piyasasındaki reformların kararlılıkla ele alınacağını anlattı.

Türkiye'ye yeni kaynak noktalarından gaz girişinin olduğu, LNG'nin toplam ithalattaki payının arttığı ve buna uygun piyasa modelinin oluştuğu bir modele doğru gidildiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Petrol ve gaz aramacılığında 2023'e kadar sürecek orta vadeli bir arama programı geliştirdik. Özellikle denizlerdeki aramalarımızı yoğunlaştırmaya gayret ettik. Bu kapsamda, kendi filomuzu modern üç gemiyle teçhiz ettik. Önümüzdeki ay üçüncü sondaj gemimizin Türkiye'ye gelmesini ve yılın ikinci yarısından itibaren sondaja başlamasını hedefliyoruz. Türkiye kendi imkanlarını ilerletiyor ama bununla birlikte ortaklık görüşmelerini, yabancı şirketlerle görüşmeleri sürdürüyoruz. Arama yaptığımız bölgelere yabancı petrol ve gaz şirketlerin ilgisini de takip ediyoruz. Yeni dönemde, Karadeniz'de yılın ikinci yarısından sonra çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Fatih sondaj gemimizle özellikle Karadeniz'deki aramaları gerçekleştirmek istiyoruz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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