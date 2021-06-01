Üçüncü Sürgün Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması - Son Dakika

01 Eylülden itibaren başlayan üçüncü sürgün alımlarımız devam etmekte olup bu güne kadar 50 bin ton, yıl genelinde ise 569 bin ton çay alımı yapılmıştır. Geçmiş yılların üçüncü sürgün dönemlerinde hiç olmadığı kadar bu dönemde alım limitlerimizin üzerine çıkılarak ortalama 10 bin tonlar gibi günlük çay alımları gerçekleştirilmekte ve karşılığında tam kapasite üretim yapılmaktadır. Bilinmeli ki; sorunsuz, kesintisiz çay alımı ve üretimi yapabilmek için bütün idari ve teknik imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Ayrıca Teşekkül olarak pandemi döneminde aldığımız tedbirlere kararlılıkla devam edilmekte olup hastalık bulaşma veya bulaştırma riskini en aza indirebilmek için üreticilerimizin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz.

Saygılarımızla duyurulur.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü