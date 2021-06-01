Üçüncü Sürgün Kota Miktarı - Son Dakika

2020 yılı üçüncü sürgün dönemi çay alımlarımız 01 Eylül'den itibaren başlayacak olup üreticilerimizden bu sürgün döneminde dekar başı 400 kg çay alımı yapılacaktır. Çay alımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak bütün alımyeri ekiplerimiz hazır duruma getirilmiştir.

Koronavirisün yayılma hızının arttığı bu günlerde üreticilerimizden, alınan tedbirlere uymalarını ve ekiplerimizin yapacağı uyarı ve yönlendirmelere riayet etmelerini rica ediyor; çaylarını evsafına uygun, kaliteli ve aile fertleriyle birlikte kendilerinin toplamalarını bekliyoruz. Diğer sürgün dönemlerinde olduğu gibi bu sürgünde de üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımları ve sahiplenmeleri neticesinde sorunsuz, bereketli hasat dönemleri yaşayacağımıza inanıyoruz. Saygılarımızla.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü