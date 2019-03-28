Son Dakika Haberleri: Üçüncü Ülkelerin, Kurduğumuz İlişkilerden Endişe Etmemesi Gerekiyor"

Üçüncü Ülkelerin, Kurduğumuz İlişkilerden Endişe Etmemesi Gerekiyor"

54 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçüncü ülkelerin, Rusya'nın bazı ülkelerle kurduğu ilişkilerden endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

Üçüncü Ülkelerin, Kurduğumuz İlişkilerden Endişe Etmemesi Gerekiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçüncü ülkelerin, Rusya'nın bazı ülkelerle kurduğu ilişkilerden endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela konusundaki tepkilerini değerlendirdi.

Rusya'nın, Venezuela'nın iç işlerine hiçbir şekilde müdahale etmediğine dikkati çeken Peskov, "Üçüncü ülkelerin, bazı ülkelerle kurduğumuz ilişkilerden endişe etmemesi gerekiyor." dedi.

Peskov, üçüncü ülkelerin, Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkileri örnek alacağına ve Venezuela'nın kendi başına karar almasına izin vereceğini umduğunu dile getirdi.

ABD'nin dünyanın birçok yerinde varlık gösterdiğini ve hiç kimsenin nerede olup olmayacağına karışmadığını belirten Peskov, "Bu yüzden çıkarlarımıza uygun şekilde herhangi bir ülkeyle ilişki kurma hakkımıza karşılıklı saygı duyacaklarını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dmitriy Peskov, Venezuela, Rusya Federasyonu, Güncel
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