Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı - Son Dakika

Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı

23.05.2021 22:53
Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı, System.String[]

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun düzenlediği Üçüncü Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda U17, U19, Gençler ve Açıkyaş kategorisi yarışlarında 32 kadın, 32 erkek sporcu milli takım seçmeleri için yarıştı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun düzenlediği Üçüncü Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda U17, U19, Gençler ve Açıkyaş kategorisi yarışlarında 32 kadın, 32 erkek sporcu milli takım seçmeleri için yarıştı.

Türkiye Modern Pentatlonu Federasyonu (TMPF), U17, U19, Gençler ve Açık Yaş kategorilerine yönelik olarak düzenlediği Üçüncü Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'nı Ankara'da gerçekleştirdi. Ankara Eryaman TOHM'da 21-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda; U17 kategorisi için yüzme, koşu ve atıştan oluşan 3'lü; U19, Gençler ve Açık Yaş yaş kategorileri için de yüzme, eskrim, koşu ve atıştan oluşan 4'lü ulusal sıralama ve milli takım seçmeleri yapıldı. Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları ve Milli Takım Seçme Yarışları'na toplam 32 kadın 32 erkek pentatlet olmak üzere toplam 64 sporcu katılım gösterdi.

BELEMİR ALMİRA DEDE VE KIVANÇ TAŞYARAN U17'DE ŞAMPİYON

Yarışın ilk gününde U17 yaş kategorisi kadın ve erkek sporcuları yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan 3'lü yarışta mücadele etti. U17 Kadınlar kategorisi yarışları sonunda Belemir Almira Dede yarışı 807 puanla birinci sırada bitirirken, Zeynep Altınbaş 782 puanla ikinci, Eda Özrodop 765 puanla üçüncü oldu. U17 Erkekler kategorisinde dereceye giren Kıvanç Taşyaran ise 832 puanla yarışı birinci sırada tamamlarken, Jan Demir Vurdum 830 puanla ikinci, Erkan Altunay 826 puanla üçüncü oldu. İlk günkü sonuçlara göre U17 Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcuların madalyalarını milli pentatlet İlke Özyüksel verirken, U17 Erkekler kategorisinde ilk üç sırada yer alma başarısı gösteren sporcuların madalyalarını ise milli pentatlet Buğra Ünal verdi.

SELEN GÜLEL İSTİKRARINI KORUDU

Ulusal Sıralama Yarışının ikinci gününde U19, Gençler ve Açıkyaş Kadınlar kategorisinde yarışlar yapıldı. U19 Kadınlar Kategorisinde Selen Gülel 970 puanla yarışı birinci sırada bitirirken, Ebrar Çalışkan 915 puanla ikinci sırada, Sude Yıldırım 880 puanla üçüncü sırada tamamladı.

YAREN NUR POLAT'TAN GENÇLER VE AÇIK YAŞTA İKİ ALTIN

Genç Kadınlar ve Açıkyaş Kadınlar kategorisinde ise yarışı Yaren Nur Polat 1003 puanla birinci sırada tamamlarken, Selin Eyipoğlu 933 puanla ikinci sırada, Beyza Cesur 919 puanla üçüncü sırada bitirdi. Selen Gülel'in altın, Ebrar Çalışkan'ın gümüş, Sude Yıldırım'ın bronz madalya aldığı U19 Kadınlar Kategorisinde; sporcuların madalyalarını TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır verirken, Yaren Nur Polat'ın altın, Selin Eyipoğlu'nun gümüş, Beyza Cesur'un bronz madalya aldığı Üçüncü Ulusal Sıralama yarışı Genç Kadınlar kategorisindeki madalyalarını TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Eyipoğlu verdi. Açıkyaş Kadınlar kategorisinde ise dereceye giren sporcuların madalyalarını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan takdim etti.

FURKAN MURAT, U19 ERKEKLERİN ŞAMPİYONU

Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışı'nın son günü, U19, Gençler ve Açıkyaş Erkekler kategorisindeki mücadeleye sahne oldu. U19 Erkekler kategorisi yarışlarını Furkan Murat 1086 puanla birinci sırada bitirirken, Doğukan Ahmet 1077 puanla ikinci sırada, Tolga Topaklı 1034 puanla üçüncü sırada tamamladı.

CANBERK HULUSİ EKİN İLE YUNUS ÇALIŞKAN, GENÇ VE AÇIKYAŞ ERKEKLERDE LİDER

Genç Erkekler kategorisinde ise yarışı Yunus Çalışkan 1114 puanla birinci sırada, Hakan Can Güngör 1102 puanla ikinci, Mert Yasin Örsel ise 1077 puanla üçüncü sırada bitirdi. Açıkyaş erkekler kategorisinde yapılan yarışı ise Canberk Hulusi Ekin 1121 puanla birinci sırada tamamlarken, Yunus Çalışkan 1114 puanla ikinci sırada, Hakan Can Güngör 1102 puanla üçüncü sırada bitirdi. U19 Erkekler ve Genç Erkekler Kategorisinde dereceye giren sporcuların madalyalarını TMPF Başkan Vekili Ercan Taciroğlu verirken; Açıkyaş Erkekler kategorisinde, sporcuların madalyaları milli takım antrenörlerinden Awad Samy Awadalla Geurges tarafından verildi.

(İHA)

Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı
Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı
Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı
Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Milli Takım, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor


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