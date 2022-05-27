Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı

27.05.2022 14:07
Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı

Gaziantep'te Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı.

Gaziantep'te Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Üniversitesi iş birliğindeki sempozyum, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, açılıştaki konuşmasında, ilin kütüphanesiyle de ünlü olmaya başladığını belirtti.

2023 Yılı Kültür Şurası Vizyonu'nda her şehirde müstakil bir çocuk kütüphanesi yapma kararı aldıklarını hatırlatan Aldemir "Gaziantep'in buna ihtiyacı yok çünkü Gaziantep'te bu yönde çalışmalar var." ifadesini kullandı.

Aldemir şunları kaydetti:

"Kütüphaneler bebekle başlayan, hapishanedeki mahkuma kadar hizmet götüren kamusal bir örgütlenmedir. Sadece kitaptan öğrenmiyoruz. Deneyimleyerek, dokunarak, gezerek, bakarak, tasarımlayarak öğreniyoruz artık. Bunun için kütüphaneler değişti. Kütüphaneler sürekli kendini yeniliyor artık. Çocukların geleceğin, gelişimi, değişimi, dönüşümü anlamında mekanlarımızın da kendisini yenilemesi anlamını çağrıştırıyor. Bugün okul ve belediye kütüphanelerinde değişim çok önemli. Bu konudaki mesleki anlamda vizyonerliği geleceğe taşıyabilirsek geleceğimizin aydınlanacağını görüyoruz."

Vali Davut Gül de çocukların öğretmeninde, arkadaşında ve en önemlisi ailesinde kitap okumayı görmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise insanları bir araya getiren temel şeyin kitap sevgisi ve muhabbeti olduğunu vurgulayarak çocukların eğitiminin anne karnında başladığını, bu yüzden bebek kütüphaneleri kuracaklarını kaydetti.

Sempozyum Koordinatörü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız da sempozyumun ana konusunun çocuklar olduğunu aktararak "Bu seneki temamız yerel yönetimlerde çocuk kütüphaneleri. Yerel yönetimlerde çok hızlı karar alındığı için çok önemli yer alıyor. Çocuk kütüphanesi sayısı ve uygulamalarıyla Gaziantep Büyükşehir adeta öncü oldu." ifadesini kullandı.

Ulusal ve uluslararası akademisyenler, çocuk edebiyatı yazarları ve çocuk gelişim uzmanlarıyla meslek uzmanlarının katılımlarıyla gerçekleşecek sempozyum 3 gün sürecek.

Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı
Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı
Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı
Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Sempozyum, Gaziantep, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üçüncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı - Son Dakika


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