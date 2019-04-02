Üçüncü Üniversiteyi Okurken, Muhtar Oldu

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyelerinin yanında mahalle muhtarları arasında da büyük çekişme yaşandı.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyelerinin yanında mahalle muhtarları arasında da büyük çekişme yaşandı.



Eğitim seviyesi çıtasının da sürekli yükseldiği muhtarlık seçimlerinde Seydikemer'in Hocıosmanlar Mahallesinde üçüncü üniversiteyi okuyan 26 yaşındaki Zafer Arıcan genç yaşında mahalle muhtarı seçilen isimler arasında. 1993 doğumlu Arıcan, İlk ve ortaokulu Kadıköy ilköğretim okulunda, Liseyi ise Kadıköy Çok Programlı Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun oldu. Arıcan sırasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bilişim Teknolojileri bölümünü bitirdi. İki Üniversite yetmedi bu defa Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Şu anda 4. sınıf öğrencisi olan Hacıosmanlar Mahallesinin yeni Muhtarı Zafer Arıcan, Saklıkent dolmuş hattında durak sahibi, evli ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi bir babanın oğlu.



31 Mart yerel seçimlerinde Hacıosmanlar Mahallesinde mevcut Muhtar Sabri Çetin ile seçim yarışına giren Zafer Arıcan, 287 seçmenin 154'ünün oyunu aldı. Sabri Çetin ise 133 oyda kaldı. Zafer Arıkan 21 oy farkla Hacıosmanlar Mahallesinin yeni muhtarı seçildi. - MUĞLA

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