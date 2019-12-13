"Üçüncü Yaş Üniversitesi"nin ilk ders zili çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Üçüncü Yaş Üniversitesi'nin ilk ders zili çaldı - Son Dakika

"Üçüncü Yaş Üniversitesi"nin ilk ders zili çaldı

7 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koordinatörlüğü, Kadıköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Üçüncü Yaş Üniversitesi"nin ilk ders zili çaldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koordinatörlüğü, Kadıköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Üçüncü Yaş Üniversitesi"nin ilk ders zili çaldı.

60 yaş ve üzeri bireyleri bir araya getirmeyi, ilgilerini çeken konularda öğrenmeyi sürdürmelerini teşvik etmeyi, ulusal ve uluslararası literatür bilgilerini sağlıklı yaşlanma gereksinimleri doğrultusunda yaşamlarına uyarlayabilmelerini sağlamak hedefiyle başlatılan projenin açılış töreni, SBÜ Hamidiye Külliyesinde yapıldı.

Açılışta konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu üniversitede öğrenci olan kişilerin aslında öğretici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onlardan biz de çok şeyler öğreneceğiz. Bir alışveriş olacak. Aslında bu bilgi birikimi, 60 yaş ve üzerine kadar olan bilgi dağarcığı kolay olan bir şey değil. Kolay biriken bir yatırım değil. Bu yatırım evde oturmakla heba edilecek kadar küçük bir şey değil. Çok büyük bir bilgi birikimi aslında. Aslında biz onlardan bir şeyler öğrenmek istiyoruz. İnşallah burada ders veren ders alan herkes üzerine düşen payı alır, onlardan biz de üzerimize düşeni alırız diye düşünüyorum. Bunların sayılarını artırmak lazım."

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da projenin önemine değinerek, birçok kazanımın elde edileceğini ifade etti. Özarslan "Biz mükemmele ulaşmak istiyoruz. Böyle bir düşünceyle hareket ettik. Hocamızın riyasetinde, ekibi oluşturduk, bu sayede proje oluştu. Bunun örnek bir uygulama olacağını düşünüyorum. İnşallah bütün üniversitelerimiz bunu bir 'Üçüncü Yaş Üniversitesi' değil de üniversitenin yanında bir fakültesi olarak organizasyonunu kurar diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversitenin ilk ders zili çaldı. İlk dersinin "Hukuk" olduğu üniversiteye başvuru yapmak isteyenler ayrıntılı bilgiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ya da Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfalarından ulaşabilecek.

Üçüncü Yaş Üniversitesi nin ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hamidiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:15 Kaynak: AA
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