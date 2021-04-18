UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK - Son Dakika

UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK

18.04.2021 10:18

ADANA'da yüksek gerilim hattının tellerine takılan uçurtmasını, alüminyum çubukla kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılıp 2 kolu dirsek altından, 1 bacağı ise diz üstünden kesilen Furkan Dal'ın (14) ailesi, 1 milyon 60 bin TL maliyeti olan protezi alamadı.

ADANA'da yüksek gerilim hattının tellerine takılan uçurtmasını, alüminyum çubukla kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılıp 2 kolu dirsek altından, 1 bacağı ise diz üstünden kesilen Furkan Dal'ın (14) ailesi, 1 milyon 60 bin TL maliyeti olan protezi alamadı. Furkan Dal'a bu süreçte bir destek de benzer bir olayda 30 Nisan 2020 günü arkadaşının uçurtmasını yüksek gelirim hattından kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan, 14 gün sonra da hayatını kaybeden Dilara Ünal'ın (12) annesi Zahide Ünal'dan geldi. Furkan ve ailesini evlerinde ziyaret ederek moral veren Ünal, 'Kızım, Furkan kadar şanslı değildi. Furkan'ın önünde uzun bir gelecek var. O, yeniden yürüyecek' dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 7 Şubat'ta arkadaşının evlerinin damında oyun oynayan Furkan Dal'ın uçurtması, mahalle arasından geçen yüksek gerilim hattına takıldı. Uçurtmayı almak için kendi evlerinin damına çıkan Dal, yerde bulduğu alüminyum demiri tellere uzatınca elektrik akımına kapıldı. Arkadaşının yardım çağrıları üzerine Dal'ın kuzeni, ayağıyla tekme atarak akımdan kurtardı. Yere yığılan Dal, çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Dal'ın 2 kolu dirsek altından, 1 bacağı ise diz üstünden kesildi. Tedavinin ardından protez kol ve bacak arayışına giren aile, 1 milyon 60 bin TL masrafla karşılaştı. Furkan'ın ev kadını annesi Züleya Dal (50), eşi Velit Dal'ı 2009 yılında trafik kazasında kaybettiğini ve 7 çocuğuyla akrabaları sayesinde geçindiklerini belirterek, protezlerin karşılanması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.

12 YAŞINDAKİ DİLARA, KURTARILAMAMIŞTI

30 Nisan gün 2020'de, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, arkadaşının uçurtmasını yüksek gelirim hattından kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan, 14 gün sonra da hayatını kaybeden Dilara Ünal'ın Zahide Ünal da kızının ölümünün ardından bu şekilde ölen ya da yaralanan birçok çocuk olduğuna dikkat çekerek ihmallerin önüne geçilmesini istemişti. Zahide Ünal, Furkan Dal'ın protez için yardım istediği haberin medyada yer almasının ardından Dal ve ailesini ziyarete gitti. Furkan Dal ile uzun süre sohbet eden ve başını okşayan Ünal bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

'KIZIM, FURKAN KADAR ŞANSLI DEĞİLDİ'

Olayı duyduğunda içinden ilk olarak 'en azından nefes alıyor' diye geçirdiğini kaydeden Ünal, 'Durumu ağır ama tedaviyle bir nebze çözüme kavuşabilir. Umarım, güzel günler görecektir. Duyarsız insanlar olduğu kadar çok duyarlı insanlar da var. Ona yardım edecekler ve Furkan bu sayede yeniden yürüyecek. Onu görünce kızım aklıma geldi. Kızım, Furkan kadar şanslı değildi. İç organları yanmıştı. Furkan'ın önünde uzun bir gelecek var. Onun için herkes elinden geleni yapmalıdır. Bundan sonra ihmaller üzerinde durulsun. Yaz geliyor ve uçurtmalar çıkmaya başladı' dedi.

Ünal'ın ziyareti sonrası mutlu olduğunu kaydeden ve teşekkür eden Furkan Dal ise güçlü durmaya çalıştığını belirtti.

UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK
UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK

Türk Lirası, Seyhan, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UÇURTMA KURBANININ ANNESİNDEN FURKAN'A DESTEK - Son Dakika


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