Uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceye doydu - Son Dakika
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Uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceye doydu

Uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceye doydu

02.06.2022 17:28

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği uçurtma şenliğinde her yeri çocukların gülüşleri sardı.

Davetlilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte çocukların arasında giren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, onların yüzünü boyadıktan sonra birlikte uçurtma uçurdu.

Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi. Mahmutbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kimi ailesiyle kimi de okul arkadaşlarıyla birlikte etkinliğin yapıldığı alanı doldurdu.

Minikler, belediye tarafından ücretsiz dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Rüzgâr karşısında uçurtmasını uçurmaya çalışan çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Tahta bacak ile palyaçoların gösterileri de programa renk kattı. Bazı minikler de çalan müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Bu özel günde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de çocukları yalnız bırakmadı. Ceketini çıkarıp miniklerin arasına giren Özdemir, çocukların yüzünü boyadıktan sonra onlarla uçurtma uçurdu.

Çevreyle ilgili daha duyarlı olmamızı sağlıyor

Geleceğe sahip çıkmanın temiz bir çevreyle mümkün olduğunu belirten Özdemir, "Çevremizi de çocuklarımızın geleceği kadar korumamız gerekiyor. Böyle etkinlikler, çocuklarımızın hem keyifli olmalarını hem de gelecek dönemlerde çevreyle ilgili daha duyarlı olmalarını sağlayacak. Çevremize sahip çıkmamız ve onu korumamız gerektiğini bunun yanında var olan yeşilliklerimizi de artırmamız gerektiğine vurgu yapıyoruz" dedi.

Şenlikte uçurtma severler, En Yükseğe Çıkan, En İlginç ve En Güzel uçurtma kategorisindeki yarışmalarda yeteneklerini ortaya koydu. Dereceye girenler bisikletle ödüllendirildi.

Kaynak: Bültenler
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