Uçurtma Sörfçüsü Bridge'den Nefes Kesen 200 Metrelik Atlayış
9 dakika önce
İngiliz uçurtma sörfçüsü Olly Bridge 200 metre boyunca havalanarak bu zorlu disiplinde bir ilke imza atmayı başardı.
İngiliz uçurtma sörfçüsü Olly Bridge 200 metre boyunca havalanarak bu zorlu disiplinde bir ilke imza atmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:13
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