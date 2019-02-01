Son Dakika Haberleri: Uçurtma Sörfçüsü Bridge'den Nefes Kesen 200 Metrelik Atlayış

Uçurtma Sörfçüsü Bridge'den Nefes Kesen 200 Metrelik Atlayış

9 dakika önce

İngiliz uçurtma sörfçüsü Olly Bridge 200 metre boyunca havalanarak bu zorlu disiplinde bir ilke imza atmayı başardı.

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İngiliz uçurtma sörfçüsü Olly Bridge 200 metre boyunca havalanarak bu zorlu disiplinde bir ilke imza atmayı başardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:13 

Dünya
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