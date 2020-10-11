Uçurtma sörfü eğitmeni ve öğreticisi kursu Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, uçurtma sörfü eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursunu Muğla'da düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, 9-13 Kasım tarihlerinde, eğitmen Taner Akyurt tarafından verilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 gün video konferans yöntemiyle çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde planlanan kursa başvurular, 5 Kasım Perşembe gününe kadar yapılabilecek.
- Kaynak: AA
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