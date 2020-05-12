Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü (2) - Son Dakika

O ÇUKUR KAPATILDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde A.Ç.Ç. (5) adlı erkek çocuğunun, uçurtma uçururken düştüğü, internet sağlayıcısı firmanın altyapı çalışmaları kapsamında kullandığı çukurun üstü kapakla kapatıldı. Olayın meydana geldiği Akşemsettin Mahallesi'nde oturan Feyzullah Çimen, sürücülerin de araçlarıyla geçişi sırasında bu çukurlara takıldığını belirtti. Çimen, "Burası çok tehlikeli. Bir an önce burada önlem alınmalıdır" dedi.Öte yandan mahallede oyun oynayan çocukların, kapağı kapatılan çukurun çevresinde oyun oynamaya devam ettiği gözlendi.