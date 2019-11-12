Son Dakika Haberleri: Uçurtmalar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uçtu
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Uçurtmalar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uçtu

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde, Atatürk İlkokulu 10 Kasım Atatürk'ü anma günü programları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Uçurtmalar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uçtu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde, Atatürk İlkokulu 10 Kasım Atatürk'ü anma günü programları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.


400 öğrenci ve 400 velinin katıldığı etkinlikte çocukların yanı sıra büyüklerde uçurtma uçurmanın heyecanını tekrardan yaşadılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma günü programları kapsamında 400 öğrenci ve 400 veli Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde buluştu. Çocukların uçurtma uçurmanın heyecanını, büyüklerin ise çocukluk yıllarını tekrardan hatırladığı etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra farklı sosyal etkinliklere kapılarını açan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bu tarz sosyal etkinlikler devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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