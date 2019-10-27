Uçurtmalar engel tanımadı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli çocuklarla uçurtma uçurdu.

Alaplı Sahil Parkı alanında düzenlenen etkinlikte özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar, Alaplı MYO öğrencileri ile gönüllerince eğlendi.

Alaplı MYO sosyal sorumluluk projesi yürütme kurulu üyesi inşaat bölümü öğrencisi Yakup Sarıusta, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının engelli çocuklara daha önce yapmadıkları faaliyetleri yaptırarak eğlendirmek olduğunu söyledi.

"Uçurtma uçurmamış, oyun oynamamış engelli kardeşlerimizle bu oyunları oynamak ve hatırlamak istedik." diyen Sarıusta, onlar mutlu oldukça kendilerinin de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlik, asker selamı verilmesinin ardından sona erdi.