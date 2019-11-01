Son Dakika Haberleri: Uçurtmalarıyla Türkiye'yi Güney Afrika'da temsil etti
Son Dakika Güncel Uçurtmalarıyla Türkiye'yi Güney Afrika'da temsil etti

Uçurtmalarıyla Türkiye'yi Güney Afrika'da temsil etti

7 saat önce

Mardin'de, yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Zahit Mungan, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town şehrinde düzenlenen Uçurtma Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

Uçurtmalarıyla Türkiye'yi Güney Afrika'da temsil etti, System.String[]

Mardin'de, yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Zahit Mungan, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town şehrinde düzenlenen Uçurtma Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.


Mardin'de küçük yaşlardan beri uçurtma ile uğrasan ve yaptığı uçurtmalar ile ulusal ve uluslararası festivallere katılan Zahit Mungan, bu kez Türkiye'yi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town temsil etti. Mungan'ın, gökyüzüne uçurduğu beyaz güvercin uçurtmaları büyük ilgi gördü. Güney Afrika'da düzenlenen ve Almanya, Bulgaristan, İtalya, Hollanda ile İngiltere'de uçurtmacılarının katıldığı Uçurtma Festivalinde Türkiye'yi temsil eden uçurtma ustası Zahit Mungan, uçurtmalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken Güney Afrikalı çocuklara uçurtmayı yapmayı da öğretti.


Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten uçurtma ustası Mungan, rengarenk uçurtmalarıyla uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. En büyük destekçisinin Mardin Valisi Mustafa Yaman olduğunu dile getiren Mungan, "Ülkemi Almanya, Bulgaristan, İtalya, Hollanda ile İngiltere gibi ülkelerin boyu gösterdiği festivallerde temsil etmek benim için çok büyük bir gurur. Burada hem çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum hem ay yıldızlı bayrağımı dalgalandırıyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk benim için olamaz. Festivallerde bana en büyük desteği Mardin Valimiz Mustafa Yaman veriyor. Valimize bana böyle büyük festivallerde destek verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi
"KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçurtmalarıyla Türkiye'yi Güney Afrika'da temsil etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]