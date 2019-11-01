Uçurtmalarıyla Türkiye'yi Güney Afrika'da temsil etti

Mardin'de, yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Zahit Mungan, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town şehrinde düzenlenen Uçurtma Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.



Mardin'de küçük yaşlardan beri uçurtma ile uğrasan ve yaptığı uçurtmalar ile ulusal ve uluslararası festivallere katılan Zahit Mungan, bu kez Türkiye'yi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town temsil etti. Mungan'ın, gökyüzüne uçurduğu beyaz güvercin uçurtmaları büyük ilgi gördü. Güney Afrika'da düzenlenen ve Almanya, Bulgaristan, İtalya, Hollanda ile İngiltere'de uçurtmacılarının katıldığı Uçurtma Festivalinde Türkiye'yi temsil eden uçurtma ustası Zahit Mungan, uçurtmalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken Güney Afrikalı çocuklara uçurtmayı yapmayı da öğretti.



Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten uçurtma ustası Mungan, rengarenk uçurtmalarıyla uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. En büyük destekçisinin Mardin Valisi Mustafa Yaman olduğunu dile getiren Mungan, "Ülkemi Almanya, Bulgaristan, İtalya, Hollanda ile İngiltere gibi ülkelerin boyu gösterdiği festivallerde temsil etmek benim için çok büyük bir gurur. Burada hem çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum hem ay yıldızlı bayrağımı dalgalandırıyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk benim için olamaz. Festivallerde bana en büyük desteği Mardin Valimiz Mustafa Yaman veriyor. Valimize bana böyle büyük festivallerde destek verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN