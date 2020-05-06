Uçurtmayı almak için çıktığı çatı çökünce 5 metreden düştü - Son Dakika

ADANA'da Burak Çalışkan (25), komşusunun kopan uçurtmasını almak için çıktığı çinko çatının çökmesi sonucu 5 metreden düşerek yaralandı. Çalışkan, "Bir daha elime uçurtma almamaya yemin ettim" dedi.

Olay, 24 Nisan günü Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde oturmaktan sıkılan kişinin uçurduğu uçurtma, bir deponun çinko çatısına düştü. Burak Çalışkan da uçurtmanın sahibi olan komşusuna yardım etmek için çatının üzerine çıktı. Uçurtmayı alan Çalışkan, çinko çatının çökmesiyle 5 metreden deponun içine düştü.Düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Çalışkan, hafif yaralandı. Düştüğü yerden ailesi tarafından kurtarılan Burak Çalışkan, "Komşuma yardım etmek için çatıya çıktım. Geri dönerken üzerinde yürüdüğüm çinko çökünce 5 metre yüksekten depoya düştüm. Bir daha elime uçurtma almamaya yemin ettim. Görüntüler ortaya çıkınca arkadaşlarım Şafak Sezer'in 'G.D.O. Karakedi' filmindeki sahneyi bana hatırlattı. Düşünce ne yapacağımı şaşırmıştım. Şimdi iyiyim" dedi.