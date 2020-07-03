Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Bir gün sonra öleceğim' demiş - Son Dakika

ADANA'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam savaşını kaybeden Dilara Ünal'ın (12) annesi Zahide Ünal, "Kızım ölmeden bir gün önce hemşirelere 'yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş. Biz bu acıyı yaşadık. O telleri oradan kaldırsınlar, başka canlar gitmesin" dedi.
Olay, 30 Nisan günü, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Dilara Ünal'ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı. Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluşan Dilara, 14 Mayıs günü hayatını kaybetti. Dilara'nın cenazesi gözyaşları içinde Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kızının hastanede yaşam mücadelesi verdiği günlerde kendisinden sürekli özür dilediğini ve şarkılar söylediğini anlatan Zahide Ünal, Dilara'nın hayvanları çok sevdiği için veteriner hekim olma hayali olduğunu anlatan acılı anne, "Hayalleri yarım kaldı. Başka hayaller yarım kalmasın. Benim kızım ölmeden bir gün önce kendisiyle ilgilenen hemşirelere 'niye bu kadar uğraşıyorsunuz, yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş. Biz bu acıyı yaşadık. O telleri oradan kaldırsınlar ki başka canlar gitmesin" ifadelerini kullandı.