Uçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
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BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın, otlatmaya dağlık alana çıkan ve uçurum kıyısında 6 gündür aç ve susuz mahsur kalan 2 keçisi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:22 Kaynak: DHA
BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın, otlatmaya dağlık alana çıkan ve uçurum kıyısında 6 gündür aç ve susuz mahsur kalan 2 keçisi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kocapınar
Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi, 6 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerinden yardım istedi. Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı. Burdur
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri dün Kocapınar köyüne giderek keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Keçilerin yamaçtan aşağı inebileceği bir nokta belirleyen ekipler, hayvanları buradan indirerek Süleyman Çağaç'a teslim etti. Süleyman Çağaç jandarma ekiplerine teşekkür etti.
- Burdur
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