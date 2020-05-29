Uçurum kenarındaki camide 'sosyal mesafeli' cuma namazı - Son Dakika

SİVAS'ta 75 metrelik bir kayalığın ucunda bulunan Abdulvahabi Gazi Camisi'nde sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Yukarı Tekke Mezarlığı içinde yer alan Abdulvahabi Gazi Camisi ve Türbesi 1972 yılında eski, küçük bir mahalle mescidi halindeyken Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yıktırılarak yerine iki katlı yeni bir cami yaptırıldı. Yüksek bir tepeye yaptırılan cami, Hz. Muhammed'in sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi Türbesi nedeniyle cuma ve bayram namazları ile dini günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Cami, ayrıca Osmanlı Padişahlarından Kanunu Sultan Süleyman 'ın oğlu Bayezid ve oğullarının da türbesini içinde barındırıyor. Yaklaşık 75 metrelik bir uçurumun kenarında bulunan cami konumu nedeniyle de görenlerin ilgisini çekiyor.

Koronavirüs nedeniyle cuma namazı kısıtlaması sonrası cami sessizliğe büründü. Normalleşme sürecine girilirken alınan kararlar sonrası cuma namazları bugün sosyal mesafeli olarak kentte belirlenen camilerde kılındı. Kentin sembollerinden olan uçurumun kenarındaki Yukarı Tekke Abdulvahabi Gazi Camisi ve Türbesi yasağın kaldırılmasının ardından bugün cemaati ile buluştu. Uçurum kenarında kılınan sosyal mesafeli cuma namazı ise havadan drone ile görüntülendi. Vatandaşlar aylar sonra cuma namazı kılmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kurallar ve sosyal mesafeye uymaya özen gösterdiklerini dile getirdi.