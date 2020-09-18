Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış - Son Dakika

Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki kalenin içine, Mengücekliler döneminde yaptırılan Kale Camisi, bölgeye hakim noktada 840 yıldır ayakta duruyor.

Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış, System.String[]

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki kalenin içine, Mengücekliler döneminde yaptırılan Kale Camisi, bölgeye hakim noktada 840 yıldır ayakta duruyor. Türklerin Anadolu'daki en eski yapılarından olan cami, uçurumun kenarındaki konumuyla da görenleri şaşırtıyor. Restorasyonu ve iç tefrişatı yapılarak yeniden ibadete açılan camiye namaza gitmek için cemaat yürüyerek zorlu bir tırmanış yapmayı göze alıyor. Kale suru, mağara, merdiven, patika yol ve uçurum kenarından geçerek zorlukla camiye ulaşanlar, "Buradaki manevi huzur, yaşadığımız zorluk ve yorgunluğa değiyor" diyor.

Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Ulu Camii ve Darüşşifa başta olmak üzere Selçuklu medeniyetinden örneklerin yer aldığı, açık hava müzesi durumundaki Divriği, Türklerin Anadolu'daki ilk bina örneklerinden olmasıyla ön plana çıkıyor. Divriği'ye hakim noktada bulunan ve bir bölümü restore edilen Divriği Kalesi içindeki Kale Camisi de bunların başında yer alıyor. Mengücekliler döneminde, 1180 yılında Süleyman Şah'ın oğlu Emir İshak tarafından yaptırılan cami, uçurum kıyısındaki konumu ve aynı dönem yapılan diğer örneklerinden ayrılan mimarisi ile dikkat çekiyor. Kale Camisi; Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra yapılan minberli cuma camilerinden onarılmayan, özgün mimariye sahip, en eski tek örneği olma özelliğini taşıyor. Duvarları, içte ve dışta kalın sıva ve derzlerle örülen caminin taç kapısı, Anadolu taç kapılarının ilki ve taş oyma sanatının gelişmesinde ilk örnek olarak biliniyor. Yıllarca harabe durumunda kalan Kale Camisi, 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore ettirildi. Caminin, daha önce var olan; ancak yıkılan minaresi ise bugün bulunmuyor. Uzun süredir ibadete kapalı olan cami, iç tefrişatının de yapılmasıyla birlikte kısa süre önce yeniden ibadete açıldı.

İBADET İÇİN NEFES NEFESE TIRMANIŞKaymakamlığın çalışması sonucu yeniden ibadete açılan cami, özellikle cuma namazlarında cemaatini ağırlıyor. Ancak camide ibadet yapmak isteyenleri yaklaşık 1 kilometrelik zorlu bir yolculuk bekliyor. Öncelikle tarihi Divriği Ulu Camisi'nin bulunduğu alandan, kale girişine gelen vatandaşlar, burada kale suru duvarında bulunan ve sadece 1 kişinin sığdığı oyuktan içeri giriyor. Ardından mağaranın içerisinden geçen kişiler, yukarı doğru tırmanışa geçiyor. Önce belirli bir alan için yapılan merdivenleri kullanan cemaat, ardından, bir tarafı uçurum olan yamaçtaki yokuş yukarı patika yolları kullanıp, kayaların arasından geçerek zirvede yer alan camiye ulaşıyor. Vatandaşların ibadet yolculuğu nefes nefese camiye vardıklarında tamamlanıyor.'MANEVİ HUZURU, YORULMAYA DEĞER'Uçurum kıyısındaki tarihi Kale Camisi'nde cuma namazı kılmak için zorlu bir tırmanış yapan Necati Yıldırım, "Zorlu bir yoldan geçiyoruz kale içerisindeki mağaradan, patika yoldan geçiyoruz camiye kadar. Bu cami açıldığından itibaren ben her cuma buraya geliyorum. Manevi olarak iyi hissettiriyor. Namazı kıldıktan sonra cemaatle sohbet ediyoruz. Buraya çıkmak hayli zor, dik yamaçlardan geçiyoruz. 70 yaşında adamım. Zorlanıyorum ama namaz için buna değer" dedi.'BURANIN MANEVİ DEĞERİ DAHA FARKLI'Namaz için camiye tırmanan Mustafa Zorlu ise, "Divriği Ulu Cami şu anda tadilatta kullanamıyoruz. Kale Cami, Divriği'nin zirvesinde ibadete açıldı. Zorlu bir yoldan geçiyoruz, buraya çıkmak için mücadele veriyoruz. Caminin yapılış tarzı bu. Arkada 40 merdivenimiz var, oraya merdiven demeye şahit ister. Diğer camiler de var ama buranın manevi değeri daha farklı. Divriği'de cami sıkıntısı yok, 24 tane camimiz var. Buranın manevi havasını teneffüs etmek için buraya geliyoruz. Bu yorucu yolculuğa değer" diye konuştu.Said Gürlüoğlu de, "69 yaşındayım. Kale Camisi'ne cumaya geldik. Huşu içinde namazımızı kılmaya geldik. Allah kabul etsin. Yorulduk tabi, yokuş çıktık. Cuma için bu yolculuğa değer" ifadelerini kullandı.'BURANIN ATMOSFERİ YETER'

Cami imamlarından Ömer Ülger ise cami ibadete açıldıktan sonra cemaatin buraya geldiğini belirterek, "Şu an pandemi sürecinde olduğumuz için eskiye oranla daha az geliyorlar ama onun dışında doluyor camimiz. Divriği Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum Kale Cami'mizi açtığı için. Buranın atmosferi yeter. Bu atmosferi yaşamak, bu manzarayı seyretmek her şeye bedel. Tayland'dan bir turist geldi, manzarasına hayran kaldı. Divriği'nin her tarafı tarih kokuyor. Bu zahmeti yaşamak her şeye bedel" dedi.


Divriği, Hakim, Cuma, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı         
16:05
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye         
15:53
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu         
15:29
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in kemerle saatlerce dövüldüğü tespit edildi 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in kemerle saatlerce dövüldüğü tespit edildi         
11:31
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:37:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçurum kıyısındaki 840 yıllık camide ibadet için zorlu tırmanış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei