Uçuruma devrilen otomobilde sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaklaşık 50 metreden uçuruma devrilen otomobilde sıkışan sürücüye UMKE görevlilerince ulaşıldı.
Nuri Y'nin kullandığı 81 BZ 777 plakalı otomobil, Geriş köyü mevkisinde uçuruma devrildi.
Araçta sıkışan sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE personeli sevk edildi.
Yaralı sürücü, ekiplerin zorlu hava ve çevre şartlarında yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu halat yardımıyla kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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