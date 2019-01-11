Son Dakika Haberleri: Uçuruma Devrilen Pikaptaki 4 Kişi Yaralandı

Uçuruma Devrilen Pikaptaki 4 Kişi Yaralandı

2 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, pikabın uçuruma devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Uçuruma Devrilen Pikaptaki 4 Kişi Yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, pikabın uçuruma devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sarıgöl'den Buldan'a giden Özer Çil'in kullandığı 20 ASP 48 plakalı pikap, Selimiye Mahallesi Makas mevkisinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

Araçtakilere, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinden yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan sürücü ile Arife Çil, Ayşe Kırer ve ilkokul öğrencisi Betül Sena Kırer, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Çil ile Ayşe Kırer, Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Selimiye, Buldan, Manisa, Sarıgöl, Güncel
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