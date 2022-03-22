Uçuruma devrilen traktörden atlayarak kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Uçuruma devrilen traktörden atlayarak kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı

22.03.2022 18:22

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karda kaydığı için uçuruma devrilen traktöründen atlayarak son anda kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karda kaydığı için uçuruma devrilen traktöründen atlayarak son anda kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı.

Bakacak Mahallesi'nde yaşayan Kaan Tokat (27), AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce kar yağışı sırasında güzel bir hatıra videosu çekmek istediğini belirtti.

Evinin yaklaşık 200 metre yakınındaki virajdan döndüğü sırada traktörün kontrolünü kaybettiğini aktaran Tokat, "Kar vardı yerde, amacım drift değildi. Viraja hızlı girdiğim için kaydı, bir daha toparlayamadım." dedi.

Görüntülerin önceki gün medyada yer aldığını gördüğünü belirten Tokat, "Üzüldüm açıkçası, yanlış haberler yapılmış. Aynı gün gençlerin traktörlerle drift yaptığı videolar yayınlanmış. Bunu ben 2 ay önce sosyal medya hesabında paylaşmıştım. Oradan video da açılınca beni öyle göstermişler; 'Yapamadı, atladı.' diye." şeklinde konuştu.

Tokat, sürücüleri drift yapmamaları konusunda uyardı.

Uçuruma devrilen traktörden atlayarak kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı
Uçuruma devrilen traktörden atlayarak kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı
Uçuruma devrilen traktörden atlayarak kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı

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Sakarya, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçuruma devrilen traktörden atlayarak kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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