Uçuruma düşen 2 Ukraynalı turist, 6 saatte kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklardan 100 metrelik uçuruma düşerek yaralanan 2 Ukraynalı turist, yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Ukrayna'dan tatil için Fethiye'ye gelen Olha Shylo (24) ile Orest Holubets (25), dün saat 16.00 sıralarında Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kayalıklardan yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen iki Ukraynalı turist, yaralandı. Shylo, cep telefonu ile 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye halatlarla kurtarma istasyonu kurdu.Düştükleri yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan 2 turist, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.