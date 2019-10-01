Son Dakika Haberleri: Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ağır yaralı
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Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ağır yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak isteyen baba ile oğlu uçuruma düştü.

Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ağır yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak isteyen baba ile oğlu uçuruma düştü. Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.

Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.K. (14), babası Saadettin Karahan (54) ve A.A., isimli 3 kişi kestane toplamak için arazi tipi araçla ormanlık alana gitti. Aracı orman içinde bırakan 3 kişi yola yaya olarak devam etti. Bir süre sonra baba ile oğlu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı uçurumdan düştü. Düşme sonucu Y.E.K. ağır yaralandı. Y.E.K. Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, babası Sadettin Karahan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

A.A.'nın ise başka bir bölgeye kestane toplamaya gittiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(Remzi Şimşek/İHA)

Sakarya, Kocaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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