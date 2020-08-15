Uçuruma düşen çoban, 6 saate kurtarıldı - Son Dakika

Uçuruma düşen çoban, 6 saate kurtarıldı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, hayvanlarını otlatırken 150 metrelik uçuruma düşerek yaralanan Osman Aydın (50), yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, hayvanlarını otlatırken 150 metrelik uçuruma düşerek yaralanan Osman Aydın (50), yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı. Olay, Emet ilçesi Umutlu Köyü Mezaraltı mevkisinde meydana geldi. Osman Aydın, hayvanlarını otlatırken ayağının kayması sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma düştü. Aydın, cep telefonu ile 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Emet İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan Aydın, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Osman Aydın'ın ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan Osman Aydın'ın ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:17

Kaynak: DHA

Son Dakika

Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu

Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı

Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil

Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış

Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı

Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu

Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı

MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi

Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı

Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı

Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor

Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu