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Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı - Son Dakika

Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı

30.09.2021 10:32

Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı Kayseri'de kayalıklardan düşerek mahsur kalan yaralı danayı kurtaran itfaiye ekipleri hayvanı sedyeyle taşıdı Kayseri'nin İncesu ilçesinde sahibi ile beraber kayalıklardan düşerek yaralanan ve mahsur kalan dana, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik...

Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı

Kayseri'de kayalıklardan düşerek mahsur kalan yaralı danayı kurtaran itfaiye ekipleri hayvanı sedyeyle taşıdı

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde sahibi ile beraber kayalıklardan düşerek yaralanan ve mahsur kalan dana, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Hayvanın sahibi olayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri yaralı danayı sedyeyle taşıyarak mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Erol Yurdakul ve yaydığı dana eve dönerken kayalıklardan aşağı uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Olayı yara almadan atlatan Erol Yurdakul'u çıkaran ekipler, yaklaşık 60 metre aşağıda mahsur kalan danayı kurtarmak için kolları sıvadı. Kayalıklardan aşağı inerek danaya ulaşan ekipler, hayvanı sedyeye koydu. Yola çıkarılan dana veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Danayı 3 saat boyunca sedyeyle taşıyarak kurtaran ekiplere teşekkür eden hayvan sahipleri, "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun uzun ömürler versin. Allah başımızdan sizi eksik etmesin" dedi.

Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı
Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı
Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı
Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı

Kızılören, Kayseri, İtfaiye, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı - Son Dakika
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