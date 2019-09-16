Son Dakika Haberleri: Uçuruma düşen ineği itfaiye kurtardı
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Uçuruma düşen ineği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylacık kırsal mahallesinde sahibi tarafından otlamak üzere salınan inek uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Uçuruma düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylacık kırsal mahallesinde sahibi tarafından otlamak üzere salınan inek uçurumdan aşağı yuvarlandı.


Sındırgı'nın Yaylacık kırsal mahallesinde meydana gelen olayda Hasan Hüseyin Can, ineğini otlaması için köyün yanında bulunan araziye saldı. İnek sahibi bir süre sonra hayvanı ahırına götürmek için araziye geldiğinde ineğin uçuruma yuvarlandığını gördü. Hayvan sahibi ve mahallede bulunan vatandaşlar uzun süren bir uğraşı sonrası ineği düştüğü uçurumdan çıkaramayınca, Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığında ineği çıkarmak için yardım talep ettiler. Sındırgı İtfaiye Amirliğinden gelen personel ve mahalle sakinlerinin uzun süren çalışması ile uçuruma düşen inek kurtarılarak sahibine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
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