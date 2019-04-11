Son Dakika Haberleri: Uçuruma Düşen Kadın Çobanı Çalılar Kurtardı

Uçuruma Düşen Kadın Çobanı Çalılar Kurtardı

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Asar Dağı eteklerinde keçilerini otlatan 52 yaşındaki kadın, ayağının kayması sonrası uçuruma yuvarlanırken, çalıları tutarak yaşama tutundu.

Uçuruma Düşen Kadın Çobanı Çalılar Kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesi Asar Dağı eteklerinde keçilerini otlatan 52 yaşındaki kadın, ayağının kayması sonrası uçuruma yuvarlanırken, çalıları tutarak yaşama tutundu.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Asar Dağı eteklerinde keçi otlatan Fatma Dağ, ayağı kayarak uçuruma yuvarlanmaya başladı. Çalılara tutunan Fatma Dağ'ın çığlıkları üzerine mahalle sakinleri tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar sonrası olay yerine AKUT, UMKE, itfaiye ve 112 Acil yardım ambulansı sevk edildi. Ekiplerin yaya olarak 1 kilometrelik bir yürüyüşten sonra ulaştığı Fatma Dağ'ın çalılara tutunduğu görüldü. Ekipler 7 metrelik uçurumda çalılara tutulu vaziyetteki kadını iple istasyon kurarak iki farklı noktadan 25 metre aşağıdaki düz alana indirdi.

Sedyeye alınan Fatma Dağ'ın ilk yapılan kontrolünde ayaklarında çıkık ve kırık olduğu tespit edildi. Sedye ile elde taşınarak 112 ambulansına getirilen 52 yaşındaki Fatma Dağ buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:38 Kaynak: İHA
Menteşe, Muğla, 3. Sayfa
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