Uçuruma Düşen Keçiyi Afad Kurtardı
23 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uçuruma düşen keçi, AFAD ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde uçuruma düşen keçi, AFAD
ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya çıkan A.E., keçilerinden birinin uçuruma düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, kısa sürede keçinin bulunduğu yere indi. Keçinin boynuzlarına ip geçiren ekipler, sakinleştirdikleri keçiyi yukarı çıkardılar. Sağ salim kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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