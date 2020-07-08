Uçuruma düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Turan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Turan, Borçka Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Artvin AFAD , Rize AKUT, Borçka Belediyesi İtfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çifte Köprü Ovazer mevkisi tepesinde görevli Borçka Orman İşletmesi orman muhafaza memuru Doğukan Turan (23) uçuruma yuvarlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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