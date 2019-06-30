Son Dakika Haberleri: Uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

1 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde mantar topladığı sırada uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Ordu'nun Çamaş ilçesinde mantar topladığı sırada uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Budak Mahallesi'ndeki kırsal alanda mantar toplayan Sezai Güven (49), yaklaşık 200 metrelik uçuruma düştü.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çalılara tutunarak hayatta kalan Güven'i bir saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Vücudunda kırıklar bulunan Güven, 112 Acil Servis ekibince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Çamaş, Ordu, İtfaiye, Güncel
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