Uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
1 saat önce
Ordu'nun Çamaş ilçesinde mantar topladığı sırada uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:16 Kaynak: AA
'nun Çamaş
ilçesinde mantar topladığı sırada uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Budak Mahallesi'ndeki kırsal alanda mantar toplayan Sezai Güven (49), yaklaşık 200 metrelik uçuruma düştü.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çalılara tutunarak hayatta kalan Güven'i bir saatlik çalışma sonucu kurtardı.
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