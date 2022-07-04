Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Boru, vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı.

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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