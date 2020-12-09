Uçuruma düşen şahsı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'de ormanlık alanda dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanarak yaralanan şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinin kırsal bölgelerinden Çukurkeşlik mevkindeki ormanlık alanda alkol aldığı ileri sürülen Mustafa Ümit S. (56), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Şahsın uçuruma yuvarlandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı şahıs, ekiplerin uzun uğraşları sonucu halat ve sedye yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Kafasında kırıklar tespit edilen Mustafa Ümit S., hastaneye kaldırıldı. - MERSİN