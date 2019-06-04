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Uçuruma düşerek hayatını kaybeden gazetecinin evinde hüzünlü bayram

1 saat önce

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Uçuruma düşerek hayatını kaybeden gazetecinin evinde hüzünlü bayram, System.String[]
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Pehlivan'a eşi Yıldız Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve bazı kurum amirleri de eşlik etti. Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay ile kayınpederi Yaşar Mutlu ile bir süre sohbet eden Vali Pehlivan ve eşi, her zaman ailenin yanlarında olduklarını belirttiler. Nişancı'nın eşi Çiğdem ve kayınpederi Yaşar Mutlu, Vali Pehlivan'a kazanın yaşandığı andan aramaların neticelendiği güne kadar verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, cemiyetin kapısının Nişancı'nın ailesine her zaman sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Ziyaret okunan Kur'an-ı Kerim ve Bayburt Müftü Yardımcısı Zeki Kaya'nın yaptığı duanın ardından son buldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Trabzon, Abdulkadir Nişancı, Bayburt, Güncel
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