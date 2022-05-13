RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI - Son Dakika

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yolda yürürken dengesini kaybeden Osman Pelit (83), uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Pelit, hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Osman Pelit, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Yaklaşık 20 metre boyunca yuvarlanan Pelit, çalılıklara takılarak durabildi. Yaşlı adamın düştüğünü fark eden komşuları, Osman Pelit'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Hüseyin Şahin, güvenlik tedbirleri alarak, beline ip takıp Pelit'in yanına ulaştı. Yaralı adamı kucağına alarak bulunduğu yerden kurtaran Şahin, Pelit'i sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Pelit, hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.