RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI

13.05.2022 15:59

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yolda yürürken dengesini kaybeden Osman Pelit (83), uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yolda yürürken dengesini kaybeden Osman Pelit (83), uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Pelit, hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Osman Pelit, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Yaklaşık 20 metre boyunca yuvarlanan Pelit, çalılıklara takılarak durabildi. Yaşlı adamın düştüğünü fark eden komşuları, Osman Pelit'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Hüseyin Şahin, güvenlik tedbirleri alarak, beline ip takıp Pelit'in yanına ulaştı. Yaralı adamı kucağına alarak bulunduğu yerden kurtaran Şahin, Pelit'i sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Pelit, hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI
RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI

YORUMLAR
500
Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi! Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi! Son dakika... Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu Son dakika... Kayıp yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 22:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: RİZE'DE UÇURUMDAN YUVARLANAN YAŞLI ADAM KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement