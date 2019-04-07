Son Dakika Haberleri: Uçuruma Düşüp, Mahsur Kalan Köpeği Akut Kurtardı

Uçuruma Düşüp, Mahsur Kalan Köpeği Akut Kurtardı

59 dakika önce

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde düştüğü uçurumda mahsur kalan köpek, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uçuruma Düşüp, Mahsur Kalan Köpeği Akut Kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde düştüğü uçurumda mahsur kalan köpek, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Babadağ ilçesi Mollaahmet Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide sokak köpeğinin uçurumdan düştüğü ve burada mahsur kaldığı bilgisini alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında harekete geçti. Köpeğin düştüğü bölgeye gelen AKUT ekipleri, halatlar yardımıyla yaklaşık 50 metrelik uçuruma indi. Ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden yine halatlar yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. Kurtarılan sevimli köpek, gerekli bakım ve tedavi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:58 Kaynak: DHA

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