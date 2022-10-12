Dün gece saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Devecik köyünde İbrahim Karakaya idaresindeki tavuk yüklü kamyon, rampayı çıkamayınca frenleri boşalarak geri kaymaya başladı.
Arkasındaki 100 metrelik uçuruma doğru giden kamyonundan atlayan Karakaya, altında kalınca öldü. Kamyon daha sonra kendiliğinden yavaşlayıp, durdu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle, İbrahim Karakaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uçuruma giden kamyondan atlayarak canını kurtarmak isteyen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika