Uçuruma giden kamyondan atlayarak canını kurtarmak isteyen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uçuruma giden kamyondan atlayarak canını kurtarmak isteyen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti

12.10.2022 12:10
Uçuruma giden kamyondan atlayarak canını kurtarmak isteyen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Bolu'da İbrahim Karakaya'nın kullandığı kamyon, dik rampada freni boşalınca geri gitmeye başladı. Kamyondan atlayıp canını kurtarmak isteyen Karakaya, aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Dün gece saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Devecik köyünde İbrahim Karakaya idaresindeki tavuk yüklü kamyon, rampayı çıkamayınca frenleri boşalarak geri kaymaya başladı.

UÇURUMA SÜRÜKLENİRKEN ARAÇTAN ATLADI

Arkasındaki 100 metrelik uçuruma doğru giden kamyonundan atlayan Karakaya, altında kalınca öldü. Kamyon daha sonra kendiliğinden yavaşlayıp, durdu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle, İbrahim Karakaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haber | Geri kayan kamyondan atlayan sürücü aracın altında kalarak öldü Son dakika haber | Geri kayan kamyondan atlayan sürücü aracın altında kalarak öldü Son dakika haberi! Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü Son dakika haberi! Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü
Kaynak: DHA

İbrahim Karakaya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçuruma giden kamyondan atlayarak canını kurtarmak isteyen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçuruma giden kamyondan atlayarak canını kurtarmak isteyen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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