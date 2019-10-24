Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar İstanbul'da Buluşuyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yerel STK'lar Hibe Programı desteğiyle, Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği tarafından düzenlenen Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı – İşte Eşitlik, 15 Kasım tarihinde Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yerel STK'lar Hibe Programı desteğiyle, Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği ev sahipliğinde 15 Kasım tarihinde düzenlenecek İşte Eşitlik - Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı, yüzlerce izleyiciyi bir araya getirecek.

Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleşecek etkinlikte, kadınların işe girerken, terfi ederken ve ücretleri belirlenirken karşılaştıkları sorunlar, engeller ve haksızlıklar ele alınırken, hem ülkemizdeki hem de farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar ve başarı öyküleri de gündeme taşınacak.

Konferans ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Melek Berkem: "Dernek olarak Türkiye'nin kalkınmasındaki en önemli yapı taşlarından biri olan kadınların, iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların iş hayatındaki konumlarını güçlendirmenin ve özellikle teknik ve uzmanlık gerektiren işlerde ve tepe yönetimlerde kadın istihdamını artırmanın yollarını tartışacağımız İşte Eşitlik - Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı'nda birçok ulusal ve uluslararası konuşmacıyı ağırlayacağız. 15 Kasım tarihinde Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğimiz etkinliğimize hem akademik camiadan hem de iş dünyasından tüm ilgilileri bekliyoruz." dedi.

İşte Eşitlik - Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı'nda yer alacak bazı konuşmacılar şöyle:

ANNA WSZELACZYNSKA – POLONYA

Academy for Training and Competences'in kurucusu ve CEO'su olan Anna Wszelaczynska, 2019-2021 dönemi boyunca Avrupa Soroptimist Federasyonu (SIE) Başkanlığı görevini üstlendi. Wszelaczynska, konferansa Polonya'dan katılacak ve hem Polonya'daki cinsiyet eşitliğine ilişkin gelişmeleri paylaşacak hem de SIE'nin iş dünyasındaki bu alana yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları aktaracak.

EMİNE ERDEM – KAGİDER BAŞKANI

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Üyesi olan ve KAGİDER Başkanlığı görevini sürdüren Emine Erdem "İş Yaşamında Fırsat Eşitliği Modeli" başlıklı bir konuşma yaparak, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan KAGİDER'in cinsiyet eşitliği adına yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında bilgiler paylaşacak.

ELIZABETH OTIENO NYADWE – KENYA

1994 yılında iş hayatına atılan Elizabeth Otieno Nyadwe, Royal Investment Company'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Kenya'daki çalışma hayatında cinsiyet eşitliğine yönelik projeler yürüten Nyadwe, konferansta bu alandaki tecrübelerini de paylaşacak. Ülkesindeki kadınların çalışma hayatındaki ücret ve fırsat eşitliğini savunan Nyadwe, 2012 yılından bu yana Soroptimist Kenya'nın uluslararası düzeyde temsil ettiği bir dizi görevi de başarıyla yerine getirdi. Nyadwe aynı zamanda, Avrupa Soroptimist Federasyonu'nda Savunuculuk Özel Temsilcisi.

APPOLINE KANGABIRE – RUANDA

Ruanda'daki kadın hareketinin tanınmış isimlerinden biri olan Appoline Kangabire, uzun yıllardır kadınlar, çevre ve yoksulluk konularında gönüllü çalışmalar yürütüyor. Ruanda'da savaş nedeniyle erkeklerin çalışma hayatındaki hakimiyetinin azalmasıyla doğal olarak sorumluluk alan kadınların ilham veren hikayelerini dinleyenlerle paylaşacak olan Kangabire, aynı zamanda Kamonyi Bölgesi İnsan Kaynakları ve İç Yönetim Direktörü olarak görev yapıyor. Hem gönüllü hem de zorunlu olarak iş hayatına katılan Ruanda'lı kadınların yaşadığı tecrübeleri katılımcılarla paylaşacak olan Kangabire, Avrupa Soroptimist Federasyonu nezdinde Ruanda guvernörü olarak ülkesini temsil ediyor.

HAFDIS KARLSDOTTIR - İZLANDA

30 yıldan uzun süredir farklı firmaların yönetim kurullarında görev yapan Hafdis Karlsdottır, İzlanda Meteoroloji İdaresi Genel Müdür Vekili ve Finans ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapıyor. 1981 yılından bu yana hem ülkesinde hem de Avrupa genelinde kadınların çalışma hayatındaki kariyer tercihleri ve cinsiyet eşitliği konularında çok sayıda proje yürüten Karlsdottır, İzlanda Kadın Yöneticiler Derneği ve İzlanda İş Kadınları Federasyonu başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda aktif olarak çalışmalar yürütüyor. Karlsdottır, uzun yıllara dayanan deneyim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.