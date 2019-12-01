Son Dakika Haberleri: Uçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmedi
Son Dakika Güncel Uçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmedi - Son Dakika

Uçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmedi

6 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Abdülkadir D.'nin (17) kontrolünden çıkan kamyonet, 30 metre yükseklikteki uçuruma doğru savrulurken, ağaca çarparak durdu.

Uçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmedi, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Abdülkadir D.'nin (17) kontrolünden çıkan kamyonet, 30 metre yükseklikteki uçuruma doğru savrulurken, ağaca çarparak durdu. Uçurumdan düşmek üzere olan kamyonet, vinçle kaldırıldı. Yaralanan Abdülkadir D. ve yanındaki amcası, hastaye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam, Orhangazi ilçesindeki Nadır yolunda meydana geldi. Hamzalı'dan Orhangazi yönüne giden Abdülkadir D.'nin kullandığı 16 VH 677 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 30 metre yükseklikteki uçuruma savruldu. Araç, ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, uçurum ile yol arasında kalan kamyonetin yanına gitti. Abdülkadir D., araçta sıkışırken, yanındaki amcası Yavuz Selim D. (40) yaralı kurtarıldı. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durdurulup, önündeki çelik halatla kamyonet sabitlendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet bir tarafından da itfaiye aracının halatlarıyla sabitlendi.

AMCA- YEĞEN YARALI

Uçurumdan yuvarlanma tehlikesi olan kamyonette sıkışan Abdülkadir D.'nin kurtarılması için olay yerine vinç getirildi. Kamyonet, bulunduğu yerden vinçle alınırken, itfaiye ekipleri de Abdülkadir D.'yi kurtardı. Araçtan yaralı çıkarılan Abdülkadir D. ile amcası Yavuz Selim D., sağlık görevlilerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Orhangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Takmayana 625 lira ceza kesilecek Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 20:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]