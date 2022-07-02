Mustafa Tekin idaresindeki 20 KZ 880 plakalı hafif ticari araç, Dikilitaş mevkiinde geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Mustafa Tekin ve yolcu konumunda bulunan eşi Güllü Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu - Son Dakika

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