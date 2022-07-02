Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu

02.07.2022 22:00
Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın taklalar atarak uçuruma devrildiği kazada karı koca hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın taklalar atarak uçuruma devrildiği kazada karı koca hayatını kaybetti.

Kaza; Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre;

Mustafa Tekin idaresindeki 20 KZ 880 plakalı hafif ticari araç, Dikilitaş mevkiinde geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Mustafa Tekin ve yolcu konumunda bulunan eşi Güllü Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç vinç yardımıyla kurtarılarak götürüldü.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma yuvarlanan araç, çifte mezar oldu - Son Dakika

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