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Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi - Son Dakika

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi

21.06.2021 11:31
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden genç bayanın kullandığı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden genç bayanın kullandığı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücünün yaklaşık 16 saat boyunca araç içerisinde kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay cumartesi gecesi Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan 22 yaşındaki Dilara K., 63 ACR 618 plakalı Volkswagen marka otomobiline binerek tek başına Halfeti'ye gezmeye gitti. İlçe girişinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Araçta sıkıştığı için cep telefonuna uzanamayan genç, kimseden yardım isteyemedi. Gece boyunca araçta kalan sürücüyü ertesi gün traktörle bölgeden toprak almaya giden Mustafa Aslan isimli vatandaş ile arkadaşları buldu. Genç kadının öldüğünü zanneden Mehmet Aslan, seslendiğinde gözlerini kıpırdattığını fark etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu için Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 16 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen genç sürücü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kazanın ne zaman ve nasıl olduğunu görmediğini söyleyen Mehmet Aslan, "Toprak almaya geldik. Burada bir araç olduğunu fark ettim. Yanına gidince içerisinde bir bayan olduğunu gördüm. Bayanın öldüğünü sandım ve çok korktum. Ben konuşunca gözlerinin oynadığını gördüm ve ambulansa haber verdim. Gelip hastaneye götürdüler. Kazanın ne zaman olduğunu bilmiyorum. Gece mi oldu sabah mı oldu bilmiyorum" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi

Şanlıurfa, Otomobil, Hisarcık, Halfeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi - Son Dakika


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